محافظة الدقهلية يغلق محل لشو الأسماك بكفر البدماص لمخالفة شروط الترخيص

الدقهلية - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الغلق الفورى لمحل لشوى الأسماك بكفر البدماص التابع لحى شرق المنصورة، لمخالفته شروط الترخيص، بعدم إقامة مدخنة، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى يتضرر فيها من الدخان المتصاعد بصفة مستمرة مما يؤثر على صحته وأولاده .

كما كلف محافظ الدقهلية، رئيس حى غرب المنصورة، بالإزالة الفورية لبروز بلكونة لأحد المنازل لمخالفته شروط الترخيص، بعد أن تضرر أحد المواطنين من قيام أحد جيرانه بالتعدي عليه بالبناء المخالف .

كما طلب محافظ الدقهلية، من وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ قرار اللجنة الطبية المتخصصة بعدم إمكانية إحدى المعلمات بالقيام بعملها في التدريس، ونقلها إلى إحدى الوظائف الإدارية التى تناسب ظروفها الصحية.

وقال شاروبيم، إننا نعمل ليل نهار لوضع الحلول لكافة مشاكل المواطنين المختلفة، وتلبية إحتياجات أبناء الدقهلية، وتوفير كافة الخدمات الممكنة للمواطنين .

جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بحضور عدد من وكلاء الوزارة، وروساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالمحافظة.