مجلس حكماء ليبيا: مصر السند الأول لاعادة قيام الدولة والأمن والاستقرار للبلاد

بنغازى(أ ش أ)

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربى، اليوم الثلاثاء، أن مصر السند الاول لاعادة قيام الدولة الليبية، والأمن والاستقرار للبلاد.

وقال المغربى ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء ـ إن الجيش الوطنى الليبى قادر على الرد الحاسم على كل من تسول له نفسه التدخل فى شئون ليبيا، وتعطيل قيام دولتها، معربا عن ثقته فى الجيش الوطنى وقدرته فى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأضاف أن تركيا تطاولت كثيرا على ليبيا، حيث تحلم باعادة قيام الأمبراطورية العثمانية التى اخرت العرب مئات السنيين عن ركب الحضارة فى العالم، مؤكدا دعمه لكافة الاجراءات التى اتخذها الجيش الليبى من عمليات وتهديدات تجاه المصالح التركية طالما تتخذ انقرة اجراءات ضد مصالح الدولة الليبية.

وأوضح المغربى أن تركيا تمول الجماعات الارهابية بالاسلحة والعتاد، وتؤوى المتطرفين والارهابيين، مما يؤدى إلى إعلان الحرب على المصالح التركية فى ليبيا، مؤكدا أن تركيا خسرت أهم تعاون اقتصادى فى الوطن العربى .

وطالب رئيس مجلس حكماء ليبيا جميع الدول العربية بالوحدة والتعاون لبناء سد منيع ضد أى اعتداء خارجى يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدا دعم الشعب الليبى لقواته المسلحة ضد الإرهاب وبعض الدول الإقليمية والدولية التى تعمل ضد قيام الدولة الليبية.

وأكد محمد إدريس المغربى عدم اعتراف الشعب الليبى بالمجلس الرئاسى بقيادة فايز السراج، موضحا أنه يتم السيطرة عليه من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية لمصالحها واطماعها.