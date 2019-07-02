سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس حكماء ليبيا: مصر السند الأول لاعادة قيام الدولة والأمن والاستقرار للبلاد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:34 ص
مجلس حكماء ليبيا: مصر السند الأول لاعادة قيام الدولة والأمن والاستقرار للبلاد الجيش الوطنى الليبى ـ صورة أرشيفية
بنغازى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربى، اليوم الثلاثاء، أن مصر السند الاول لاعادة قيام الدولة الليبية، والأمن والاستقرار للبلاد.

وقال المغربى ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء ـ إن الجيش الوطنى الليبى قادر على الرد الحاسم على كل من تسول له نفسه التدخل فى شئون ليبيا، وتعطيل قيام دولتها، معربا عن ثقته فى الجيش الوطنى وقدرته فى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأضاف أن تركيا تطاولت كثيرا على ليبيا، حيث تحلم باعادة قيام الأمبراطورية العثمانية التى اخرت العرب مئات السنيين عن ركب الحضارة فى العالم، مؤكدا دعمه لكافة الاجراءات التى اتخذها الجيش الليبى من عمليات وتهديدات تجاه المصالح التركية طالما تتخذ انقرة اجراءات ضد مصالح الدولة الليبية.

وأوضح المغربى أن تركيا تمول الجماعات الارهابية بالاسلحة والعتاد، وتؤوى المتطرفين والارهابيين، مما يؤدى إلى إعلان الحرب على المصالح التركية فى ليبيا، مؤكدا أن تركيا خسرت أهم تعاون اقتصادى فى الوطن العربى .

وطالب رئيس مجلس حكماء ليبيا جميع الدول العربية بالوحدة والتعاون لبناء سد منيع ضد أى اعتداء خارجى يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدا دعم الشعب الليبى لقواته المسلحة ضد الإرهاب وبعض الدول الإقليمية والدولية التى تعمل ضد قيام الدولة الليبية.

وأكد محمد إدريس المغربى عدم اعتراف الشعب الليبى بالمجلس الرئاسى بقيادة فايز السراج، موضحا أنه يتم السيطرة عليه من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية لمصالحها واطماعها.

 


الجيش الوطنى الليبى

ليبيا

مصر

الحرب فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رموز القوى الوطنية الليبية لـ"اليوم السابع": ندعم الجيش الوطنى الليبى فى معركته ضد الإرهاب .. مستشار القيادة العامة: مشروع الاخوان انتهى والسراج يستعين بـ "مرتزقة وإرهابيين " فى طرابلس

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:05 م

برلمانى ليبى: ندعم الجيش الوطنى الليبى فى معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:57 م

السيسى لرئيس مجلس النواب الليبيى: مستعدون لتقديم كافة الإمكانات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تسوية الأزمة .. ويؤكد: موقف مصر ثابت ولن يتغير تجاه دعم الجيش الوطنى الليبى

الخميس، 13 يونيو 2019 06:07 م

السيسى لـ"عقيلة صالح": موقف مصر لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي

الخميس، 13 يونيو 2019 11:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

29 ألف دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 فى مصر

29 ألف دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 فى مصر

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية

إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية

4 ملايين تفصل "كازابلانكا" عن الوصول لأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

4 ملايين تفصل "كازابلانكا" عن الوصول لأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة