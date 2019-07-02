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متهمة فى جنحة ضرب حماتها: "طلعت الشيطان اللى جوايا ومنعتنى من الخروج"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:00 ص
متهمة فى جنحة ضرب حماتها: "طلعت الشيطان اللى جوايا ومنعتنى من الخروج" محكمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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" عشت 5 سنوات عذاب فى منزل زوجي، تركنى لوالدته أتعرض للضرب والحرمان من الطعام وسطوها على راتبى، وعندما شكوت لأهلى قررت حرمانى من أطفالى وإجبارى على التوقيع على كمبيالات"، بتلك الكلمات شكت الزوجة "كامليا.ع.س"، حرمانها من طفليها وطالبت محكمة الأسرة بأكتوبر بضم حضانتهما.

وأكدت الزوجة المتهمة فى جنحه ضرب، دفاعها عن نفسها، بعد قيامها بالتعدى على حماتها بالضرب بعد أن احتجزتها بالمنزل ورفضت خروجها واستعانت بشخص غريب لمحاولة دفعه للتحرش الجنسى بها.

وتابعت: "عاملتها وكأنها والدتى لم أقصر فى حقها  كنت أقوم بأداء أعمال المنزلية لها وأشترى لها الهدايا ولكن كل ذلك لم يشفع لى، سودت حياتى حتى الأكل كان بمواعيد، ضربتنى وأستولت على راتبى وحرمتنى من طفلى، وفى الآخر طردتنى من منزلى ليلا".

وأضافت: "أقنعت نجلها بالموافقة على الزواج على منقولاتى، كانت متسلطة وعنيفة منذ أول يوم خطوبة، وكانت تغير بشكل مبالغ فيه، لتحرمنى من عيش حياة سعيدة، للأسف حماتى طلعت الشيطان اللى جوايا بسبب تصرفاتها وجعلتنى أقف متهمة فى جنحة ضرب ومحرومة من أطفالى".


كيد الحموات

زوجات معنفات

تعدد الزوجات

ظلم الزوجات

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