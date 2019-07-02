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ما هو الموقف القانونى لمن يعرض رشوة ولم تقبل منه؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:30 م
ما هو الموقف القانونى لمن يعرض رشوة ولم تقبل منه؟ جريمة الرشوة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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عرف قانون العقوبات الرشوة بأنها، كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

كما يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

 

وتحدثت المادة 109 مكرر من القانون عن الموقف القانونى لمن يعرض رشوة ولم تقبل منه، ونصت على "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه".

 


قانون العقوبات

تعريف الرشوة

عقوبة الرشوة

عقوبة الموظف المرتشى

عقوبة من لم تقبل رشوته

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