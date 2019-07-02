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لليوم الثانى.. صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:08 ص
لليوم الثانى.. صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو سلع تموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين  ، صرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب بطاقات التموين لليوم الثانى على التوالى  ضمن مقررات شهر يوليو  من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية  ،قد تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض معبأ  الكمية المتعاقد عليها لتصل   خلال  شهر يونيه الماضى  وأن الكمية المتعاقد عليها سترفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين لافتة الى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفه هى "الصين والهند وفيتنام" وقد  نجحت فى اختبار جودة الطهى ومدى ملائمتها للمستهلك المصرى والذى تم اجراؤها  بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.
 
 
 
 

التموين

صرف السلع المدعمة

مقررات شهر يوليو

صرف السلع لاصحاب البطاقات

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