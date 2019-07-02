لافروف: أكدنا على أهمية الالتزام بالاتفاق النووى مع إيران

وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا أكدت على أهمية الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، سايمون كوفيني، في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية هي التي دفعت إيران لتجاوز الحاجز الموجود لكميات اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأضاف أن موسكو تريد أن يفهم زملاؤها الأوروبيون مسؤوليتهم تجاه الاتفاق النووي مع إيران، بما في ذلك ضمان تصدير النفط الإيراني واستفادتها منه.

كما دعا الوزير الروسي إيران إلى ضبط النفس وعدم الاستسلام للمشاعر ومواصلة تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.