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كوريا الجنوبية تطالب اليابان بالتراجع عن قرارها بشأن فرض قيود على الصادرات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:39 م
كوريا الجنوبية تطالب اليابان بالتراجع عن قرارها بشأن فرض قيود على الصادرات رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 طالبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليابانية بالتراجع عن قرارها بشأن فرض قيود على بعض الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.
 
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم إن تشول قوله "إن قرار اليابان يعد مؤسفا للغاية، ومن شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على العلاقات الثنائية بين البلدين".. مضيفا "أن الحكومة ستدرس بالتفصيل تأثير القرار الياباني الجديد على اقتصاد كوريا الجنوبية".
 
وكانت اليابان قد أعلنت أمس الاثنين، فرض قيود على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
 
وسارعت سول للرد حيث وصفت هذه الإجراءات بأنها "غير منصفة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية"، معتبرة أن الإجراء الياباني بمثابة انتقام اقتصادي ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب، وقالت الحكومة اليابانية إن هذه الخطوة لم تكن انتقاما من قرار المحكمة، وأشارت إلى أنها تأتي نتيجة تراجع الثقة بينها وبين سول.

كوريا الجنوبية

الصادرات اليابانية

سول

الحرب العالمية الثانية

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