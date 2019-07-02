قصة "حيدان التركى" أشهر معتقل سعودى فى أمريكا.. تعرف عليها

وكالات الأنباء

كشف تركي حميدان التركي، نجل المواطن السعودى المعتقل في أمريكا منذ عام 2005، حميدان التركي، عن الخيارات المطروحة أمام والده بلجنة "الإفراج المشروط" اليوم الثلاثاء .

ونقلت وسائل إعلام سعودية تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن الخيارات المتاحة لوالده أمام اللجنة 3 خيرات، وهـي : 1- قبول طلب الإفراج المشروط. 2- رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة. 3- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيآ واكمال مدة المحكومية القصوى "مدى الحياة".

يُذكر أن السجين السعودي الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهت جلسة قضائية سابقة له بطريقة غير متوقعة، وتركت مصيره غير واضح حتى الآن. وحميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن»، قبل أن يحُكم عليه بالسجن 28 عامًا.