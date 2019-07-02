قبرص تتخذ إجراءات بحق شركات تنتهك منطقتها الاقتصادية الخالصة

رويترز

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية القبرصية اليوم الثلاثاء إن قبرص بدأت إجراءات قانونية بحق ثلاث شركات تشارك فى تنقيب تركيا عن الغاز غربى الجزيرة أو تنتهك جرفها القارى.

ورفض المسؤولون تسمية الشركات لكنهم ذكروا أنها ليست تركية.

وسلطت اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة الضوء على التوترات ومزاعم السيادة المتداخلة بين البلدين اللذين لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما.

وترسو سفينة الحفر التركية "فاتح" غربى قبرص منذ الشهر الماضي، ومن المقرر إرسال أخرى، السفينة "ياووز"، شرقا قريبا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية "بدأنا بالفعل إجراءات قانونية بحق شركات تتعاون مع تباو" فى إشارة لشركة البترول التركية المملوكة للدولة.

وتابع "ننوى أن نفعل نفس الشيء مع ياووز"، وتقول حكومة قبرص إن الرقعتين ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة التى لها حقوق التنقيب عن النفط والغاز بها، بينما تقول تركيا إن المنطقة غربى قبرص هى جرف قارى تابع لها.