سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبرص تتخذ إجراءات بحق شركات تنتهك منطقتها الاقتصادية الخالصة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:13 م
قبرص تتخذ إجراءات بحق شركات تنتهك منطقتها الاقتصادية الخالصة غاز-أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية القبرصية اليوم الثلاثاء إن قبرص بدأت إجراءات قانونية بحق ثلاث شركات تشارك فى تنقيب تركيا عن الغاز غربى الجزيرة أو تنتهك جرفها القارى.

ورفض المسؤولون تسمية الشركات لكنهم ذكروا أنها ليست تركية.

وسلطت اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة الضوء على التوترات ومزاعم السيادة المتداخلة بين البلدين اللذين لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما.

وترسو سفينة الحفر التركية "فاتح" غربى قبرص منذ الشهر الماضي، ومن المقرر إرسال أخرى، السفينة "ياووز"، شرقا قريبا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية "بدأنا بالفعل إجراءات قانونية بحق شركات تتعاون مع تباو" فى إشارة لشركة البترول التركية المملوكة للدولة.

وتابع "ننوى أن نفعل نفس الشيء مع ياووز"، وتقول حكومة قبرص إن الرقعتين ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة التى لها حقوق التنقيب عن النفط والغاز بها، بينما تقول تركيا إن المنطقة غربى قبرص هى جرف قارى تابع لها.

 


وزارة الخارجية القبرصية

رويترز

البترول

النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة