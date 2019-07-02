قاتل عمته بالشرقية: تخلصت منها للاستيلاء على المجوهرات و"ماعرفتش أخلع الدبلة"

كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

لم يرحم ضعفها وكبر سنها، ولم يراع صلة الرحم، بعدما سلم عقله للشيطان، فقرر التخلص من عمته، حيث استدرجها بزعم توصيلها بتوك توك لترى والده ـ شقيقها ـ وفي منتصف الرحلة باغتها وقتلها وتخلص من جثتها واستولى على مجوهراتها.

وتلقى قسم شرطة القنايات بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من أحد المواطنين بغياب والدته ربة منزل تبلغ من العمر 66 سنة، عن منزلها عقب خروجها برفقة ابن شقيقها "سائق " بمركبة "التوك توك" الخاصة به لتوصيلها لمنزل شقيقها وبالطريق طلبت منه النزول لقضاء بعض متطلباتها ولم تعد، مؤكداً أن مالدته كانت تتحلى بمشغولات ذهبية عبارة عن "5 غوايش- 2 خاتم - 1 قرط – دبلة".

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائى بالشرقية وبتمشيط خط سير المتغيبة تم العثور على جثتها بإحد المجارى المائية ، وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة محبس"، وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة ابن شقيقها سائق "التوك توك" بقصد سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بقصد الإستيلاء على مشغولاتها الذهبية ، مؤكداً أنه اتصل بها بها لإصطحابها لمنزل والده بزعم إنهاء خلاف عائلى بينه ووالده وتوجه إليها بالتوك توك قيادته لإصطحابها من منزلها وبالطريق طلب منها النزول، وعقب نزولها باغتها بالتعدى عليها بقطعة حديدية على مؤخرة رأسها فأودى بحياتها ، واستولى على المشغولات الذهبية عدا "الدبلة" لعدم تمكنه من خلعها من إصبعها ، وتخلص من الجثة بإلقائها بالمجرى المائى محل العثور، وبإرشاده تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها "5 غوايش - 2 خاتم - 1 قرط"، والأداة المستخدمة "قطعة حديدية".