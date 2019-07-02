سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

قاتل عمته بالشرقية: تخلصت منها للاستيلاء على المجوهرات و"ماعرفتش أخلع الدبلة"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:39 ص
قاتل عمته بالشرقية: تخلصت منها للاستيلاء على المجوهرات و"ماعرفتش أخلع الدبلة" جثة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لم يرحم ضعفها وكبر سنها، ولم يراع صلة الرحم، بعدما سلم عقله للشيطان، فقرر التخلص من عمته، حيث استدرجها بزعم توصيلها بتوك توك لترى والده ـ شقيقها ـ وفي منتصف الرحلة باغتها وقتلها وتخلص من جثتها واستولى على مجوهراتها.
 
وتلقى قسم شرطة القنايات بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من أحد المواطنين بغياب والدته ربة منزل تبلغ من العمر 66 سنة، عن منزلها عقب خروجها برفقة ابن شقيقها "سائق " بمركبة "التوك توك" الخاصة به لتوصيلها لمنزل شقيقها وبالطريق طلبت منه النزول لقضاء بعض متطلباتها ولم تعد، مؤكداً أن مالدته كانت تتحلى بمشغولات ذهبية عبارة عن "5 غوايش- 2 خاتم - 1 قرط – دبلة".
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائى بالشرقية وبتمشيط خط سير المتغيبة تم العثور على جثتها بإحد المجارى المائية ، وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة محبس"، وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة ابن شقيقها سائق "التوك توك" بقصد سرقتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم  استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بقصد الإستيلاء على مشغولاتها الذهبية ، مؤكداً أنه اتصل بها بها لإصطحابها لمنزل والده بزعم إنهاء خلاف عائلى بينه ووالده وتوجه إليها بالتوك توك قيادته لإصطحابها من منزلها وبالطريق طلب منها النزول، وعقب نزولها باغتها بالتعدى عليها بقطعة حديدية على مؤخرة رأسها فأودى بحياتها ، واستولى على المشغولات الذهبية عدا "الدبلة" لعدم تمكنه من خلعها من إصبعها ، وتخلص من الجثة بإلقائها بالمجرى المائى محل العثور، وبإرشاده تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها "5 غوايش - 2 خاتم - 1 قرط"، والأداة المستخدمة "قطعة حديدية".

قتل

جرائم القتل

يقتل عمته

شاب يقتل عمته بالشرقية

الجرائم الاسرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة