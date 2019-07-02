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فرنسا تحذر إيران من أى انتهاك آخر للاتفاق النووى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:00 ص
فرنسا تحذر إيران من أى انتهاك آخر للاتفاق النووى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
(رويترز)

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حذرت فرنسا إيران اليوم الثلاثاء، من اتخاذ أى إجراءات أخرى تجعل الاتفاق النووى المبرم عام 2015 موضع شك وذلك بعدما تجاوزت طهران حد اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح لها بتخزينه بموجب الاتفاق.

وأشار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم إلى "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015 ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".

وأضاف البيان أن ماكرون سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

 


فرنسا

ايران

الرئيس الفرنسى

الاتفاق النووى

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