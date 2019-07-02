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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:53 م
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غدًا.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق مختلفة بالغردقة لصيانة المحولات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:13 م
غدًا.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق مختلفة بالغردقة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك غدا الأربعاء.

 

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر في بيان له، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق ممشى النصر ومسجد رياض الصالحين والمنطقة المحيطه بها وذلك بدءا من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا.

 

كما أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي بعد غد الخميس عن قسم شرطة ثانى والمركز الطبى الحضرى ومديرية الأمن ومحطة موبيل ومنطقة حفر الباطن بجوار القسم.

 

كما سيتم فصل التيار عن مركز شبكات المعلومات والمرافق بالمحافظة ومبنى المحافظة الجديدة ومبنى ديوان شركة الكهرباء ومخبز التقوى ومخبز الزهراء بمدينة الغردقة عن يوم السبت المقبل  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .


البحر الاحمر

مركز عمليات البحر الاحمر

فصل التيار الكهربائي

الغردقة

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