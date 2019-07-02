عقبات تواجه الصادرات المصرية إلى أفريقيا.. تعرف عليها

كتب – إسلام سعيد

قال مسئول بالتمثيل التجارى، إن هناك عوامل عدة تؤثر على انتشار الصادرات المصرية فى أفريقيا، أهمها عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ فى العديد من دول المجموعة، وقصور خطوط السكك الحديدية بالدول الأفريقية، حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوما مما قد يؤدى إلى تلف البضائع فى بعض الأحيان.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة فى الوقت الذى لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها فى العديد من الأسواق الأفريقية، المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس، حيث إن الأسواق الأفريقية تنظر إلى سعر المنتج فى المقام الأول نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.

وتابع "نقطة أخرى هامة، هى أن معظم الدول الأفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول، هو ارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل (أقل من 60 يوما)، وعدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين بالإضافة إلى ضآلة الاسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا.