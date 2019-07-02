ضبط 1226 مخالفة مرورية خلال حملة بالقليوبية

القليوبية ــ نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1226مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1226مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 225 مخالفة انتظار خاطئ، و154حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 15 دراجة، وتحصيل مبلغ 15400جنيه.

كما نفذ رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و17 حالة تصالح وتحصيل 3350 جنيها غرامة.