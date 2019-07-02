ضبط 11 قطعة من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص فى حملة أمنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، حُرزت المضبوطات وتحرر بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كمية من مخدر الحشيش بمركز الخارجة بحوزة مسجل خطر وجنائى.

كشف محضر الواقعة، ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، تفيد حيازة مسجل خطر لكمية من المخدرات، بقصد الاتجار فيها وبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تشكلت فرق بحث سرية وقوة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، أسفرت عن ضبط "م" 22 سنة مسجل خطر وجنائى، ومتهم فى قضايا ( آداب – مخدرات – سرقة - تعدي علي أملاك دولة) وبحوزته 9 قطع حشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار فيها، وحُرزت المضبوطات وحُرر المحضر رقم 3261 جنح قسم الخارجة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت مباحث الوادى الجديد، " م " 28 سنة مزارع " س" 41 سنة مزارع، ومقيمان بمدينة الخارجة وبحوزتهما قطعتين من مخدر الحشيش بقصد التعاطى، حُرزت المخدرات وحُرر المحضر رقم 3201 جنح قسم الخارجة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.