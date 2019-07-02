ضبط مواد مخدرة وأسلحة خلال حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضايا أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً "م.ح" 32 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و13 طلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، والمتهم "م.ر" 32 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى 5 قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مللى، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلوجراما.

وفـى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط المتهم "م.س" 35 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه فى (5) قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12 مللى، والمتهم "م.م" 37 سنة، عاطل، ومقيم مركز نصر النوبة، وبحوزته سلاح نارى طبنجة عيار 9 مللى.

وفـى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط المتهم "أ.م" 21 سنة، عاطل، ومقيم مركز نصر النوبة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو ونصف جرام، والمتهم "أ.خ" 29 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى (8) قضايا متنوعة، وبحوزته 163 قرص مخدر وسلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "ج.أ" 35 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته 180 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض "مطواة".

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 718 حكماً منهم 166 حكم حبس جزئى و16 حكم حبس مستأنف، و364 أحكام غرامات، و170 مخالفات، و3 أحكام سرقة تيار كهربائى.