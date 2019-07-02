صور .. محافظ الدقهلية يوفر مساعدات مالية ومعاش تكافل وكرامة لـ6 لمواطنين

الدقهلية - سارة الباز

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية لـ 6 من المواطنين، وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وطالب من السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج، على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين إنتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم .

وطلب محافظ الدقهلية، من أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة، بحث توفير 5 فرص عمل فى القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية، وتوفير مصدر دخل لهم ولاسرهم، كما طلب شاروبيم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لثلاثة مواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم .

ووافق شاروبيم، على إقامة كشك لمواطن بقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة، والتوجيه للدكتورة هدى بلاط مدير إدارة التنمية البشرية، ببحث توفير المستلزمات اللازمة له من بضاعة وأدوات.

وأكد محافظ الدقهلية، على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها، جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين، الذى عقد اليوم بحضور عدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز، والمدن ومديري المديريات والادارات .