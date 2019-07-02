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صور.. لجنة لبحث آليات تهجير طائر أبو قردان من أحياء الداخلة للأراضى الزراعية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:03 م
صور.. لجنة لبحث آليات تهجير طائر أبو قردان من أحياء الداخلة للأراضى الزراعية لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر أبو قردان
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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ناقش كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، آليات تهجير طائر أبو قردان من أحد أحياء مدينة موط بالداخلة، لتضرر المواطنين والسكان منها، وذلك بحضور مدير عام فرع جهاز شئون البيئة ومدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، ومدير الإدارة البيطرية بالداخلة، والإدارة الزراعية بالداخلة.
 
وبحثت اللجنة كيفية تهجير طائر أبوقردان للاراضى الزراعية لانتشاره بأحد أحياء مدينة موط، وتم التوصية باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتشمل تقليم وقص الأشجار بالشوارع وإزالة الحشائش وغسيل الأشجار لإزالة الرائحة الناتجة عن الطائر واستخدام جهاز الضباب لتهجير الطائر إلى الأراضى الزراعية مرة أخرى، واستخدام الطرق البسيطة لعمل الأصوات لتهجير الطائر وزيادة الإضاءة وتسليطها على الأشجار. 
 
وتمت المعاينة على الطبيعة من قبل اللجنة للوقوف على أماكن تجمع طائر أبوقردان وتنفيذ البنود سالفة الذكر.
 
وأفاد مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة أنه تم التواصل مع مسئولي حديقة الحيوان بالجيزة للإفادة بالإجراءات المناسبة لتهجير طائر أبوقردان دون الإضرار بالبيئة أو بالمواطن، وخاصة أن هذه المشكلة حدثت من قبل بحديقة الحيوان وتم حلها.
 
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (1)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان 

لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (2)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان 

لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (3)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان 

لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (4)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان

لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (5)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان
 
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (6)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان 

لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (7)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان 

لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان (8)
لجنة مختصة لبحث آليات تهجير طائر ابو قردان 
 

الوادى الجديد

ابو قردان

مدينة موط

الاراضى الزراعية

جهاز شئون البيئة

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