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صور .. تنفيذ حملة إزالة اشغالات بمحيط المكتبة العامة فى العريش

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:44 ص
صور .. تنفيذ حملة إزالة اشغالات بمحيط المكتبة العامة فى العريش تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء،تنفيذ حملة إزالة إشغالات حول المكتبة العامة وسط مدينة العريش .
 
وجاء فى البيان، أنه بعد تعدد الشكاوى من الإشغالات حول المكتبة العامة بميدان البلدية، وجه اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، قسم الاشغالات بالقيام بحمله حول المكتبة العامة، وإزالة كل الاشغالات حول المكتبة.
 
وشارك قسم الاشغالات، مجلس مدينة العريش، وقسم المرافق، فى رفع الإشغالات وتنظيف المكان بالكامل.
 
وناشد المجلس الأهالى الحفاظ على المكان، ومنع أى إشغالات حول المكتبة، والتبليغ عن أى أشغالات تحدث .
 
تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش (1)
تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش 

تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش (2)
تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش 

تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش (3)
تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش

تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش (4)
تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش

تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش (5)
تنفيذ حملة ازالة اشغالات محيط المكتبة العامة بالعريش

 


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