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صور .. "تضامن الإسكندرية" تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:50 م
صور .. "تضامن الإسكندرية" تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام
الاسكندرية جاكلين منير

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كرم رضا متولى وكيل وزارة  التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، عدد من المتوفقين المتفوقين دراسيا في الشهادة الاعدادية بدور الأيتام ومنحهم هدايا تشجيعا لهم علي مواصله التفوق . 
 
و أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية الى أن وزارة التضامن الاجتماعى سوف تقوم بتكريمهم أيضا ، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع الطلاب المتفوقين دراسيا بدور الايتام و رعايتهم لاستكمال مراحل التعليم و الحصول على أعلى الشهادات العلمية .
 
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام (1)
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام

التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام (2)
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام 

التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام (3)
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام 

التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام (4)
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام 

التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام (5)
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام

 


اخبار الاسكندرية

دور الايتام بالاسكندرية

الشهادة الاعدادية

التضامن الاجتماعى

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