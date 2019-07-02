صور .. "تضامن الإسكندرية" تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام

كرم رضا متولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، عدد من المتوفقين المتفوقين دراسيا في الشهادة الاعدادية بدور الأيتام ومنحهم هدايا تشجيعا لهم علي مواصله التفوق .
و أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية الى أن وزارة التضامن الاجتماعى سوف تقوم بتكريمهم أيضا ، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع الطلاب المتفوقين دراسيا بدور الايتام و رعايتهم لاستكمال مراحل التعليم و الحصول على أعلى الشهادات العلمية .
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام
التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تكرم المتفوقين فى الشهادة الاعدادية بدور الايتام
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