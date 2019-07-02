صور.. افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولى من كورنيش النيل بالتعاون مع جامعة المنيا

المنيا - فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال التطوير للمرحلة الأولي بكورنيش النيل بمحافظة المنيا، وذلك لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، وذلك بمشاركة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا في إعادة تجميل وتطوير الكورنيش.

تم الافتتاح بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء مجدي عامر مدير الأمن ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس المدينة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور رأفت منصور وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسماعيل أحمد عامر رئيس قسم العمارة.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا إلي استمرار التعاون بين جامعة المنيا والمحافظة من خلال لجنة التجميل التي تضم 8 أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بجميع تخصصاتها وخاصة قسم العمارة، حتي انتهاء الأربعة مراحل لتطوير كورنيش النيل بالمنيا.

وأوضح الدكتور "جلال"، أن كلية الفنون الجميلة قامت بأعمال التصميم والإشراف علي التنفيذ لأعمال التطوير للمرحلة الأولي والتي استمرت الأعمال بها لمدة 3 شهور بطول 300 متر بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة .

ومن جانبه أشار الدكتور رأفت منصور إلى أن التصميم يغلب عليه الطابع الحديث مع روح العصر، وقد شملت أعمال التطوير إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحال صغيرة ودورات مياه، كما تم تطوير المدخل الخاص بمشروع البواخر التابع للمحافظة.



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل (



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل (



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل (11)



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل



افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل