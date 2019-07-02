صفحة مزيفة تستغل اسم "اليوم السابع" وتنشر أخبارا مفبركة

استغلت إحدى الصفحات المجهولة على فيس بوك لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت أخبارا وصورا مفبركة.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على فيس بوك، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتنشر أخبار كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية "اليوم السابع" واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعونا لمقاضاة كل من ينتحل اسم المؤسسة.

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة على استغلال " لوجو" و"اسم" اليوم السابع ، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.











