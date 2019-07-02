"صحة شمال سيناء": تغطية كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالأطباء

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال الدكتور اسامة سالم سالم وكيل مديرية الشئون الصحية، ومدير إدارة الطب العلاجى بشمال سيناء، ان الخدمة الصحية فى شمال سيناء تقدم للمواطنين على اعلى المستويات، بعد توفير أطباء من كافة التخصصات يقدمون خدماتهم للمرضى فى اكبر مستشفيات المحافظة وهى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل.

واشار وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، ان بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر والزقازيق والقاهرة والمنصورة، والذى بموجبه يتم توفير كبار الاستشاريين من مختلف التخصصات فى مستشفيات المحافظة على مدار الأسبوع، ساهم فى القضاء على عقبات كانت تواجه الخدمة الصحية وعدم توفر بعض التخصصات.

اضاف ان خدمات أطباء الجامعات يقدمونها فى مستشفيات العريش العام وبئر العبد ونخل المركزى.

اضاف انه لوجود فريق أطباء البروتوكول، وفرت وزارة الصحة اطقم فرق الانتشار السريع، والتى تغطى خدماتها بمستشفيات العريش وبئر العبد ونخل والشيخ زويد، كما تم التعاقد خلال الشهر الماضى مع 143 طبيب رعاية اساسية واصبح يتواجد مابين 2 الى 3 طبيب فى الوحدات الصحية المختلفة بكافة أنحاء المحافظة، كما انه جارى العمل على تعاقدات مع متخصصين لبقية التخصصات التى تعانى عجز فى المستشفيات فيما يتعلق بوحدات العناية .

وأشار وكيل مديرية صحة شمال سيناء، انه إلى جانب توفير التخصصات فى كافة المواقع من مستشفيات وحدات صحية، تستقبل المحافظة القوافل الطبية وكان من بين آخر ما وصل للمحافظة قافلة طبية من جامعة الأزهر وفرت الخدمة من كشف وعلاج للمرضى فى مركز بئر العبد.

كما قامت جامعة قناة السويس بتسيير قافلة طبية ضمت كافة التخصصات واستهدفت اهالى قريتى الروضة والسادات فى نطاق مركز بئر العبد، ونظمت مديرية الصحة بشمال سيناء قافلة شاملة توفر خدمات الكشف وتقديم العلاج لأهالى حى الكرامة فى مدينة العريش بشكل استثنائي بعد موافقة المحافظ .