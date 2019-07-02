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"صحة الوادى الجديد": قافلة طبية مجانية لقرية الزيات بمركز بلاط غدا الأربعاء

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:00 م
"صحة الوادى الجديد": قافلة طبية مجانية لقرية الزيات بمركز بلاط غدا الأربعاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد،تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية "الزيات" التابعة لمركز بلاط صباح غٍد الأربعاء. 
 
أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، أن القافلة ستقدم خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).
 
وأضافت مشرف،أن القافلة ستقدم بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومين 3 و 4 يوليو الجاري، إضافة الي إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة مع صرف الدواء بالمجان مشيرة إلى أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.
 
وأشارت إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد. 
 
وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت منتصف يونيو 2019، عن تنفيذ 46 قافلة طبية لقري المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة لمدة 6 أشهر وحتى نهاية ديسمبر 2019.

الوادى الجديد

قوافل طبية مجانية

قرية الزيات ببلاط

صحة الوادى الجديد

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