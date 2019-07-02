"صحة المنيا": إجراءات وقائية وعلاجية لمواجهة مرض "التراكوما"

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انه تم عمل مسح لمرض الرمد الحبيبى "التراكوما" بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وأسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبى بمراكز مطاى وابوقرقاص وديرمواس.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه سيتم غداً الاربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيباً على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.

وأضافت أنه تم توفير عقار مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) بمخازن الإدارة الصحية بمطاى ، لعلاج اية حالات مصابة ومنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه تم حصر حالات التفات الجفن (الشعرة) وتدريب أطباء العيون بالمحافظة على الجراحة التى تعتمدها منظمة الصحة العالمية لعلاجها ،مشيرة إلى انه فيما يتعلق بالجانب العلاجى فهو عبارة عن مضاد حيوى يجب إعطائه لجميع سكان المناطق التى تزيد فيها نسبة المرض النشط عن الحد وتم تحديد المراكز الثلاثة كمراكز يتم فيها العلاج الجماعى بالمضاد الحيوى المخصص للمرض على أن يبدأ التوزيع بمركز مطاى.

يذكر أن، مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) عبارة عن مرض ميكروب مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية وينتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية وبالتالى عتامة القرنية وفقد الإبصار.

وعلى جانب آخر، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير66 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 50 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 17 محضرا لنقص الوزن، و 3 محاضر لعدم وجود ميزان و 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر للتوقف عن التشغيل ومحضرا لعدم توافر شهادة صحية و 21 محاضر أخرى متنوعة ، بالإضافة إلى 16 محضرا فى مجال الأسواق منها محضرا لعدم وجود ترخيص و 9 محاضر لعدم حيازة شهادة صحية و 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،ومحضرا أخرا ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق منفصل، تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا سير العمل والإنتاج بمخبز الوحدة المحلية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للتأكد من توافر وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين بشكل جيد وذلك عقب إعادة تشغيله بعد توقف دام 18 شهرا، لوجود مخالفات شابت أعمال تشغيل المخبز.

كلف رئيس المركز القائمين على المخبز بالالتزام بالتعليمات والقوانين والحفاظ على النظافة العامة بالمخابز لكونها ضرورة قصوى يجب الحفاظ عليها للوصول لمستوى جيد لمواصفات رغيف الخبز المنتج بشكل ينال رضا المواطنين، مؤكدا على إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة التموين بأبوقرقاص بضرورة المتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية للارتقاء بكافة نواحى الحياة للمواطنين وحفاظاً على المال العام.

يذكر أن المخبز يعمل بطاقة إنتاجية 20 جوال دقيق يومياً، لتوفير احتياجات المواطنين من رغيف الخبر المدعم .