سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:01 م
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟ محطة وقود
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر ملف ترشيد دعم الوقود من أهم الملفات التى تهتم بها أى دولة فى العالم ترغب فى إصلاح اقتصادى بما فيها الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وهو ما تتبعه دول مجلس التعاون الخليجى، التى قررت رفع أسعار الوقود داخليا ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واسعة وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالى وتقليص الفارق فى الأسعار الخليجية والعالمية.

كانت قررت المملكة العربية السعودية رفع أسعار الوقود 3 مرات من 2018 وحتى 2019،  بناء على خطة لبرنامج التوازن المالى لتصحيح أسعار منتجات الطاقة وتقليص النمو المتسارع فى الاستهلاك المحلى لمنتجات الطاقة ونفس الأمر بالنسبة لكل من الإمارات والبحرين والكويت وعمان.

ويستعرض "اليوم السابع" فى الفيديو التالى أسباب زيادة أسعار الوقود فى دول الخليج المنتجة للبترول ونسب الزيادة فى كل دولة..


الاصلاح الاقتصادى

دعم الوقود

البترول

الدعم

أسعار الوقود فى دول الخليج

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو جراف.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. إشادات دولية بـ "مصر الأفضل"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:57 ص

الشريحة الأخيرة .. ترشيد دعم الوقود يساهم فى زيادة الإنفاق الاستثمارى لـ 1.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل .. الإيرادات توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتعمل على خفض البطالة لـ9% وزيادة دعم التعليم والصحة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:30 م

فيديو .. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود = تصنيف ائتمانى أفضل ومزيدا من الاستثمارات

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:46 م

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة