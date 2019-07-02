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سيدة فى دعوى نفقة: تعرضت للضرب والطرد ورفض طليقى الإنفاق على أولاده

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:00 ص
سيدة فى دعوى نفقة: تعرضت للضرب والطرد ورفض طليقى الإنفاق على أولاده محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالبت فيها بإلزام طليقها بأداء نفقة أطفاله الثلاثة، لتؤكد :" تزوج على وأذلنى رغم تحملى كل الصعاب معه لكى أربى أولادى، تعرض للإهانة على يد زوجته الجديدة، مستغلين عدم امتلاكى دخل لأنفق عليهم، إلى أن طردنى، ولم يشفع لى تحملى للعنف طوال سنوات، وأنا الآن فى الشارع بعد أن طلقنى دون سند فى الدنيا".

 

وتابعت إيمان.ن.م، فى دعوى النفقة التى أقامتها ضد طليقها :عشت 10 سنوات تحملت فيهم الكثير من الضغوط لنصل لما نحن فيه، وكانت مكافأتى أن تزوج على، ولأنى ليس لى أحد فى الدنيا ولا دخل لأعيش به، تحملت الحياة معه رغم كمية الإهانات منه وزوجته الصغيرة.

 

وأكلمت الزوجة:"صبرت على التعرض للعنف وفى الأخر، طلقنى وألقانى بالشارع أنا وأبنائى، لنجد أنفسنا بلا مأوى، ورغم رجائى له لم يستجيب، وأصر على إذلالى فوصل بى الأمر إلى مد يدى لأقاربى، لأوفر لأولادى الأكل والشرب".

 

وتابعت:" عاملنى طليقى مثل المتسولة، عندما ذهبت لرجائه لمساعدتى وحل الخلافات بشكل ودى، فمرة يتكرم ويدفع لأطفاله ومرات يطردنى، ويقفل الباب بوجهى، فكنت أتألم فى صمت، لذا لجئت إلى عدالة المحكمة لتعطى لى حقى الذى سلبه زوجى".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

الطلاق للضرر

صراع الازواج

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