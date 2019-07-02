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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2019 والأخضر يستقر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:56 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2019 والأخضر يستقر الدولار _ أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وسجل الدولار ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، عند سعر 16.65 جنيها للشراء، و16.75 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.64 جنيه للشراء.

16.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.66 جنيه للشراء.

16.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.65جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 


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