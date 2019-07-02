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سرقة 45 ألف دولار ومقتنيات ثمينة من سعودى كان يقضى شهر العسل بإيطاليا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:30 م
سرقة 45 ألف دولار ومقتنيات ثمينة من سعودى كان يقضى شهر العسل بإيطاليا الشرطة الايطالية
كتب محمد جمال ووكالات

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ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن مواطنا سعوديا وعروسه تعرضا لعملية سرقة في أحد فنادق ميلانو الإيطالية طالت مقتنيات ثمينة وجوازي سفر.

 

وأوضحت الصحيفة أن سيدة تسللت أمس الأول إلى الفندق الذي نزل به العريسان، وتمكنت من سرقة جوازي سفرهما، ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو 45 ألف دولار.

 

وأفادت الصحيفة، بأن سلطات الأمن الإيطالية تبحث عن السارقة التي رصدتها كاميرات المراقبة وهي تحاول فك غموض هذه القضية ومعرفة كيف استطاعت المرأة التسلل إلى الغرفة، خاصة أن السرقة جرت في فندق عريق مزود بنظام حماية مشدد.

 

وتقول التفاصيل إن ضحية السرقة، عريس كان يقضي شهر العسل في ميلانو، ونزل في فندق شهير من فئة الخمس نجوم.

 

وتقول الصحيفة السعودية إن بحوزتها مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة يرصد المرأة وهي تسير صوب الغرفة ثم تدخلها وتسرق كل ما بها، ولا تترك للعريس إلا محفظته الشخصية التي كانت معه.

 

 

 


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السعودية

ميلانو

إيطاليا

فنادق

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