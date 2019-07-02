سترة الأميرة ديانا تعرض للبيع فى مزاد ببوسطن.. تعرف على سعرها

وكالات الأنباء

عرضت دار المزادات "آر آر"، ومقرها فى بوسطن، سترة الأميرة ديانا التى تحمل شعار"سيدة الطيران"، التى كانت ترتديها أثناء ممارسة تمارين رياضية للبيع.

وقالت دار المزادات، حسبما ذكرت"سكاى نيوز" إن السترة ذات اللون الأزرق الداكن المصنوعة من القطن والبوليستر والتى كانت هدية من مؤسس شركة الطيران ريتشارد برانسون، من المتوقع أن تجلب أكثر من 5000 دولار خلال المزاد الذى يجرى على الإنترنت.

وكانت الأميرة ديانا ترتديها لتثبيط اهتمام وسائل الإعلام أثناء ممارسة تمارين رياضية.

وتحمل السترة شعار "سيدة الطيران" مع عبارة "فلاى أتلانتيك" باللون الأبيض، وعرضت السترة للبيع جينى ريفيت، مدربة ديانا الشخصية لفترة طويلة.

وكانت ديانا أعطت ريفيت عدة سترات قبل أشهر من موتها فى أغسطس 1997.

وفى رسالة مرفقة بالسترة، كتبت ريفيت أن ديانا اعتقدت أن هناك قضايا أكثر إلحاحا فى العالم تقلقها، لذا فإن ارتداء الشىء نفسه فى كل جلسة سيكون "طريقة جيدة لإيقاف الهيجان الإعلامى".