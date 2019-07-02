سائق يستدرج طفلة بحجة شراء حلوى ويغتصبها فى المرج

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة المرج برئاسة أحمد شديد ، التحقيق مع سائق استدرج طفلة بحجة شراء حلوى لها فى منزل مهجور واعتدى عليها جنسيا.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى ، بعدما اكتشف آثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق كان يسير فى الشارع حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واحالته للنيابة.