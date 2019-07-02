زوجة تقيم دعوى خلع بسبب إدمان زوجها للشات.. وتؤكد:" أتولى الإنفاق عليه وأسرته"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، أدعت فيها إدمان زوجها للشات وقضاء وقته فى الحديث بشكل إباحى مع نساء على الإنترنت، لتؤكد :" لم أكن أعلم أنه مدمن للأفعال غير الأخلاقية، ويفضل الحديث مع النساء والفتيات المراهقات، طوال ساعات عن الجلوس معى أو الخروج للعمل".

وأضافت رحاب.ع.س، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :"مللت من هذه الحياة، فزوجى متزوج من الـ"فيس بوك" والشات وليس بى، يرفض العمل ويطالبنى بالإنفاق عليه وأسرته، أصبحت لا أشعر بوجوده فى حياتى حتى قاربت أن أنسى أننى متزوجة".

وأكملت الزوجة :" تحولت حياتى لجحيم أتعرض للضرب والتعنيف، ساءت حالتى النفسية لدرجة دفعتنى لمحاولة الإنتحار، بسبب رفض أهلى فكرة الطلاق، ومطالبتى بالتحمل تحت مبرر أنه لم يمضى شهور على زواجى خوفا من الفضائح".

وأضافت: كنت أترجاه ليتكلم معى ويحدثنى وهو فى يده الموبايل يقوم بالدردشة مع صديقاته، وكثيرا ما توسط له لأجد وظيفة وهو يرفض كل محاولاتى، فلم يكن أمامى إلا تركه بعد أن كرهته بسبب إهماله لى، وتدهور علاقتنا".