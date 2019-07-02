رواية "أولاد الناس..ثلاثية المماليك" فى ندوة بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، ندوة لمناقشة رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" للأديبة الدكتورة ريم بسيونى، ويناقشها الناقدان الدكتور أحمد حسن صبرة وريم صبرة، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وتحكي هذه الثلاثية عن فترة هامة من تاريخ مصر وهي فترة حكم دولتي المماليك؛ دولة المماليك البحرية ودولة المماليك البرجية، ثم هزيمة المماليك على يد قوات سليم الأول في عام 1517 وقتل السلطان طومان باي وتعليقه على باب زويلة، وتتخذ الثلاثية من قصة بناء مسجد السلطان حسن بداية للحكي، وتحكي عن تاريخ وتفاصيل العصر وقت وقبل البناء من خلال قصة غير مألوفة على المصريين في هذا العصر وهي زواج زينب المصرية من أمير مملوكي غصبا وبعد تهديد من الأمير، ويثمر هذا الزواج عن المهندس الذي بنى المسجد.

وتحاول الكاتبة عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي أن تعكس الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

يذكر أن الدكتورة ريم بسيوني هي أستاذة اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأديبة صدر لها العديد من الروايات؛ منها: رائحة البحر 2005، بائع الفستق 2007، الدكتورة هناء 2008، الحب على الطريقة العربية 2009، أشياء رائعة 2010، ورواية مرشد سياحي 2017.

وحصلت أعمال ريم بسيوني على عدة جوائز؛ منها المركز الأول في جائزة ساويرس الثقافية عن رواية الدكتورة هناء، وجائزة الملك فهد لأحسن عمل مترجم في أمريكا عن رواية بائع الفستق. كما اختارت مجلة "فورورد" رواية بائع الفستق من أفضل عشر كتب على الإطلاق صدرت في عام 2009 في الولايات المتحدة.