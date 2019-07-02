ربة منزل سرقت شقتها بالجمالية: "لولا الشرطة مكنتش هعرف إن ذهبى اتسرق"

أكدت ربة منزل أمام نيابة الجمالية، أنها لم تكن على علم بقيام عامل يتردد على مسكنها للقيام بأعمال تصليحات فى المنزل، بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة، وأضافت :"لولا الشرطة مكنتش هعرف إن اتسرق منى ذهبي".

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا يفيد تمكن الاهالى من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء قيامه ببيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (3 خواتم، سلسلة، إنسيال).

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط،اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، ربة منزل مقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.