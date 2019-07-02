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رئيس مستثمرى أكتوبر يطالب بوضع جدول زمنى لتحسين مرافق المنطقة الصناعية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:46 م
رئيس مستثمرى أكتوبر يطالب بوضع جدول زمنى لتحسين مرافق المنطقة الصناعية مؤتمر جمعية مستثمرى 6 أكتوبر
كتب هانى الحوتى

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عقدت جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، اجتماعات موسعة مع كافة القيادات التنفيذية بالمدينة فى مختلف المجالات، لإيجاد حلول فورية لكافة المشكلات التى يعانى منها المستثمرين فى كافة المناطق الصناعية بالمدنية، لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية التى تقودها الجمعية.
 
وترأس الاجتماعات الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مسثمرى 6 أكتوبر، صابر الصباحى رئيس لجنة الخدمات بالجمعية، المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر، ونائبه المهندس خالد سرور، وكافة ممثلى أجهزة خدمات المستثمرين من هيئة التنمية الصناعات وشركة كهرباء جنوب القاهرة ومكتب العمل ومركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المستثمرين.
 
 
مؤتمر جمعية مستثمرى 6 أكتوبر
مؤتمر جمعية مستثمرى 6 أكتوبر
 
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من جهاز المدينة بوضع جدول زمنى محدد لتحسين مرافق المنطقة الصناعية، حيث إنها تعانى من العديد من المشكلات فى مجالات حيوية جدا على رأسها تراخيص البناء لمشروع المليون ونصف فدان، والمخلفات البناء الصلبة فى كافة طرقات المنطقة الصناعية والكهرباء والمياه والصرف الصحى.
 
ووجه خميس، الشكر لهيئة المجتمعات العمرانية التى أصبحت تولى اهتماماً كبيراً بزيادة الخدمات فى المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنه مازالت تحتاج إلى مزيد من الخدمات فى القطاعات الطبية واللوجيستية المختلفة، كما وجه الشكر لحل بعض المشاكل المتعلق ببعض المستثمرين وعلى رأسهم الشركة الشرقية للدخان خلال الاجتماع بشكل فورى.
 
 
مؤتمر جمعية 6 أكتوبر لعرض مشاكل المدينة الصناعية
مؤتمر جمعية 6 أكتوبر لعرض مشاكل المدينة الصناعية
 
 
وأكد أن المصانع التابعة لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر على أتم الاستعداد للمشاركة فى تكاليف المشروعات الخدمية التى تعتزم الدولة إنشائها لأنها ستعود بالنفع بعد ذلك على كافة المستثمرين فى المناطق الصناعية.
 
ومن جانبه اعتبر المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر، حضوره على رأس القيادات التنفيذية فى قلب جمعية المستثمرين مبادرة لحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين بتوقيتات محددة.
 
وأكد الشربينى، أن مدينة السادس من أكتوبر تمتلك 30% من حجم الصناعات المصرين على مساحة 9000 متر مربع بإجمالى 2004 مصنع قائم بالفعل و350 مصنع تحت الإنشاء حاليا، مؤكدا أن حجم الأعمال الخدمية التى تقام حاليا لخدمة مدينة السادس من أكتوبر يقدر بإجمالى 150 مليار جنيه.
 
 
مستثمرى 6 أكتوبر تعرض مشاكل المنطقة الصناعية
مستثمرى 6 أكتوبر تعرض مشاكل المنطقة الصناعية
 
وفنّد رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، كافة المشاكل التى طرحتها جمعية المستثمرين، مبيّنا الحلول الجارية لإنجازها، على رأسها انتشار مخالفات البناء والحفر فى طرقات المناطق الصناعية، كاشفا عن عقد بروتوكول مع الإنتاج الحربى لرفع 5 ملايين طن مخلفات منهم  مليون طن مخالفات فى المناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة.
 
وبالنسبة لأزمة انقطاعات الكهرباء، أكد الشربينى، أن أكتوبر لديها محطتين لإنتاج الكهرباء لطاقة 300 ميجا وات وجارى إنشاء محطة جديدة بطاقة 160 ميجا وات ستكفى المدينة خلال الخمسة عشر سنة القادمة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنارة فى الطرق وجارى عمل كافة الإصلاحات فى لوحات وأكشاك الكهرباء.
 
وبالنسبة لمشكلة المياه، قال الشربينى، إنه تم تكليف أحد الشركات بتنقية محطة ثالثة لمياه الشرب بطاقة 200 ألف متر مكعب لتأمين احتياجات المدنية خلال الـ 10 سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه يوجد محطتين بالمدينة بطاقة 400 ألف متر مكعب موجه 50% منها للمنطقة الصناعية.
 
 
جانب من مؤتمر جمعية 6 أكتوبر لمناقشة مشاكل المنطقة الصناعية
جانب من مؤتمر جمعية 6 أكتوبر لمناقشة مشاكل المنطقة الصناعية
 
 
وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحى، كشف عن جارى تنفيذ محطة معالجة للصرف الصناعى لإعادة استخدامها فى رى المسطحات الزراعية، بالإضافى إلى التنسيق مع المصرية للاتصالات والغاز الطبيعى لحل كافة المشكلات اليومية التى تواجه المستثمرين.
 
 

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منطقة صناعية

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