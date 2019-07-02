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رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:11 ص
رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع  وزير الآثار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية، وتجهيزات متحف مدينة العلمين الجديدة.
 
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
خلال الاجتماع، تم بحث خطط تطوير منطقة الفسطاط، والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، حيث استعرض وزير الآثار، ما تم من أعمال تطوير، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال الجولة التى قام بها فى المنطقة يوم 16 يونيو الماضى. 
 
وأكد الوزير، أن العمل فى المنطقة يجرى وفق الخطة الموضوعة، من أجل إتمام أعمال تنسيق الموقع، وإبرازه بالصورة الجمالية والحضارية التى تليق بهذه المنطقة الأثرية.
 
من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء بقيام وزارة الآثار ومحافظة القاهرة بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة شارع المعز، واستعادة رونق هذا الشارع التاريخي المهم.
 
كما تطرق الاجتماع إلى التجهيزات الخاصة بمتحف مدينة العلمين الجديدة، والذى تنفذه وزارة الإسكان حاليا بالمدينة التراثية، والقطع الأثرية المقترح أن يضمها المتحف، بما يجعل منه مزاراً سياحياً جذاباً لقاطني المدينة والمصطافين والزائرين على مدار العام.
 
كما عرض وزير الإسكان موقفا تنفيذيا عاما لمشروعات مدينة العلمين الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا، واستعدادات استقبال الصيف بالمدينة، بعدد من الأنشطة الترفيهية والترويجية.
 
 
 
 
 

 


منطقة الفساط

تطوير القاهرة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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