رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مشروع جسور التجارة واعد لزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد تصوير خالد كامل

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدخول للسوق الأفريقي هو توجه دولة وهو أمر مهم للغاية، مشيدا بفكرة مشروع جسور التجارة الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام .

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه وزارة قطاع الاعمال العام، بحضور وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة، والمئات من المصدرين والقطاع الخاص.

قال عبد المنعم التراس إن الهيئة العربية للتصنيع حريصة على الدخول لأفريقيا وفى هذا الإطار فإنها تتعاون مع شركة المقاولون العرب ومع شركة النصر للتصدير والاستيراد، موضحا أنه من المهم الاستفادة من السوق الأفريقى الكبير من خلال توطين الصناعة فى مصر بغرض التصدير.

وكشف أنه سيتعامل مع المشروع للدخول إلى أفريقيا الفترة المقبلة ولا سيما إن سهولة الشحن لأفريقيا خطوة نحو زيادة الصادرات وتواجد البضائع.

وخلال فعاليات المؤتمر تم استعراض كيفية التعامل مع أبليكيشن التصدير الجديد وكيفية متابعة عملية التصدير أون لاين.