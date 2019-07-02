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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:59 م
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دولار أمريكى واحد يدرج مواطنة على قوائم منع السفر فى الكويت

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:40 م
دولار أمريكى واحد يدرج مواطنة على قوائم منع السفر فى الكويت مطار الكويت الدولى
أ ش أ

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 تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، واقعة شديدة الغرابة، تمثلت في إدراج مواطنة على قوائم غير المصرح لهم بالسفر، وإدراجها على قوائم الضبط والإحضار لمديونية تبلغ 300 فلس كويتي فقط لاغير (ما يعادل نحو دولار أمريكي واحد).
 
وقالت المواطنة - في مقطع صوتي لها تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي - إنها فوجئت بوضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، مشيرة إلى أنه حينما رجعت للجهات المختصة، صدمت بأن منع السفر بسبب هذا مبلغ الزهيد.
 
وانتقدت المواطنة - في المقطع الصوتي الذي عززته بمستند يؤكد منعها من السفر وإدراجها على قوائم القبض - ما تفعله شركات بعينها في الكويت للحصول على مزيد من الأموال غير المستحقة.

الكويت

التواصل الاجتماعي

دولار أمريكي

السفر

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