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دار الإفتاء تعلق على كسوف الشمس.. اعرف ماذا قالت

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:56 ص
دار الإفتاء تعلق على كسوف الشمس.. اعرف ماذا قالت كسوف الشمس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حول كشوف الشمس، بالتزامن مع الكسوف الذى يشهده العالم اليوم، باستثناء مصر والمنطقة العربية.

وجاء نص الحديث الشريف الذى نشرته دار الإفتاء: "عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف» - متفق عليه .

ويشهد العالم اليوم الثلاثاء، كسوفاً كلياً للشمس تزامنًا مع نهاية شهر شوال لعام 1440هـ، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الكسوف الكلى للشمس وتوقيت حدوثه والمناطق التى تراه، حيث أكد أن الكسوف يمكن رؤيته فى معظم أمريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكى، ويٌرى كلياً فى شيلى والأرجنتين.

كما أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف لن يٌرى فى مصر والمنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً، ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وست وخمسين دقيقة تقريباً.


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ماذا نقول فى كسوف الشمس

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