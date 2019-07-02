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بعد إيداع الحيثيات ..

خلية تفجير الأبراج..المحكمة ترد على بطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهمين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:37 م
خلية تفجير الأبراج..المحكمة ترد على بطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهمين المتهمون داخل القفص ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وخلال الحيثيات ردت المحكمة على الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وعن الدفاع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعدم حضور محام للتحقيقات طبقا لنص المداة 24/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وردا على الدفاع، قالت المحكمة إن المادة سالفة الذكر جرى نصها أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم وأن يواجه بغيره من المتهمين والشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الدليل، فهذه المادة قد أوردت استثناء فى حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وتقدير هذه السرعة متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

وتابعت المحكمة : ولما كان الثابت بالتحقيقات أن هناك صعوبة فى حضور محامى التحقيقات مع بعض المتهمين لحضورهم من عدة محافظات واستغراق التحقيقات ساعات متأخرة ومن ثم فأن حالة الضرورة والسرعة توافرتا فى ذلك التوقيت وتكون تحقيقات النيابة العامة التى أجرتها النيابة مع المتهمين بدون حضور محامى صحيحة وسليمة ويكون الدفع فى هذا الشأن غير سديد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


تفجيرات ابراج الضغط

خلية ابراج الضغط

تفجير محولات الكهرباء

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة

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