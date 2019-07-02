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خبير اقتصادى: رفع الدعم يجذب الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:32 م
خبير اقتصادى: رفع الدعم يجذب الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة د.هشام إبراهيم
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها تدريجيا ساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة، حيث إن الدعم كان يمثل عائقا للمستثمر سواء الأجنبي أو المصرى، لأنه كان لا يحقق هامش الربح المطلوب للمستثمر.

وأوضح أن هناك مشروعات جديدة تم تنفيذها فى قطاعات الطاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح فى أسوان، وقطاعات مثل المواد البترولية والغاز الطبيعى وهو ما سيوفر الطاقة وأيضا يجعلنا مصدرين لتلك السلع.

وأضاف إبراهيم فى تصريح لليوم السابع أن رفع الدعم عن قطاعات الطاقة ساهم بشكل كبير بوقف الإهدار والتهريب فى هذه السلع، مشيرا إلى أن نجاح القوات المسلحة فى هدم الأنفاق التى كانت تستخدم فى تهريب المواد البترولية إضافة إلى رفع الدعم أوقف مسلسل التهريب للبنزين والسولار، حيث إنه ليس من المنطقى أن يتم توجيه الدعم للمصريين وغير المصريين سواء المقيمين فى مصر أو حتى خارجها.

 


الدعم

الشريحة الأخيرة

رفع الدعم

تحرير أسعار الطاقة

اخبار اقتصاد

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