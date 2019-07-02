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خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم وفرت 30 مليار لمرتبات القطاع العام والمعاشات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:40 م
خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم وفرت 30 مليار لمرتبات القطاع العام والمعاشات الدكتور فخرى الفقى
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى أن الدعم بشكله الماضى كان يساوى بين الغنى والفقير فى الحصول عليه وبالتالى كان يحصل على أغلبه غير المستحقين، حيث كان المقتدر المستفيد الأكبر منه، كما أن الأجنبي أيضا مستفيد من الدعم وهو ما لا نراه فى اى دولة أخرى.

وأوضح الفقى أن الدعم يعنى حصول الشخص على شيء دون مقابل فى الإنتاج، عكس الأجر الذى يمثل مقابل للإنتاج، مؤكدا أن مصر عانت طوال السنين الماضية فى القرن الماضى وأوائل القرن الحالى من هذا النظام الدعم الذى لا يحفز المواطنين على العمل والإنتاج.

وأشاد الفقى فى تصريح لليوم السابع بالدور الذى تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تصحيح المسار الاقتصادى ورفع الدعم بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن الاقتراب من تطبيق الشريحة الأخيرة على البنزين 92 مثلا والذى يعنى رفع الدعم عنه كاملا خطوة جيدة، مؤكدا أن تحرير السعر لن يكون هناك زيادة كبيرة فى السعر، حيث إن السعر سيتغير كل 3 أشهر بحسب سعر الخام برنت وسعر الدولار المنخفض منذ بداية العام، مؤكدا أن هذا وفر فى الموازنة العامة حوالى 30 مليار جنيه.

وأشار مستشار صندوق النقد الدولى السابق إلى أن توفير الانفاق على الدعم ساهم فى زيادة الأجور للقطاع العام وزيادة المعاشات لكبار السن وغير القادرين والذين يمثلون ما يقرب من 65 مليون مواطن، هذا بالإضافة إلى الدعم المستمر فى المواد التموينية والعيش، والتى تم وضع ضوابط كثيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال البطاقات الذكية.

 

 


الاقتصاد

الشريحة الأخيرة

اخبار اقتصاد

فخري الفقى

الدعم

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