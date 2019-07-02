سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبيرة اقتصادية: دعم الطاقة يساهم فى انتشار الفساد ويخلق ما يسمى بتشوه الأسعار

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:41 م
خبيرة اقتصادية: دعم الطاقة يساهم فى انتشار الفساد ويخلق ما يسمى بتشوه الأسعار الدكتورة يمن الحماقى
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسن الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مصر عانت طوال 60 عاما مضت من الدعم، واصفة الدعم بأنه كابوس عانى منه الاقتصاد المصرى طوال تلك الفترة، موضحة أن الأنظمة السابقة كانت غير قادرة على مواجهة الأمر الواقع وهو ما ساهم بشكل كبير فى تغليب الفكر السياسي بعدم المساس بالدعم وهو ما يخالف الفكر الاقتصادي، مشيدة بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة فى تنفيذ رفع الدعم وتحرير الأسعار الخاصة ببعض السلع وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن داخل السوق .

وأضافت الحماقى فى تصريح لليوم السابع أن الدعم كان يساهم فى انتشار الفساد ويخلق ما يسمى بتشوه الأسعار، وكانت أسعار بعض السلع غير معبرة عن أثمانها الحقيقية، وهو ما يقلق المستثمرين الذين يقومون بدراسة الموقف الاقتصادى وحساب التكلفة الفعلية، موضحة أن عدم القدرة على حسابات التكلفة فى ظل أسعار غير محررة ومدعومة يضر بالاستثمارات ويشوه الأسعار .

وأشارت الحماقى إلى التجربة الصينية والتى تمثل الاستخدام الأمثل للطاقة فى العالم، حيث إن الطاقة يتم حسابها بالساعات، فمثلا المنازل تعتمد فى وقت الظهر على الطاقة الشمسية نظرا لأنها أقل كلفة من غيرها، وفى المساء الاعتماد على البطاريات لان تكلفتها أقل، وبالتالى يحدث الترشيد فى الطاقة وتوفرها، وأضافت أن تحرير أسعار الطاقة سيساهم بشكل كبير على دخول مشروعات الطاقة الشمسية وتوليدها حيث انها ستوفر الكثير، مؤكدة أن مصر خسرت الكثير فى عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية .

وأوصت رئيس قسم الاقتصاد على ضرورة أن تعيد الدولة النظر فى بعض القرارات ومنها ضرورة إعادة تمكين الفقير اقتصاديا وهى أن يكون منتجا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الفرد الواحد والاهتمام بصغار المزارعين والاهتمام بصغار الصيادين والاهتمام بالتعليم الفنى لتوفير العمالة اللازمة للمشروعات التى ستتم فى سوق الاستثمار المصرى خلال المرحلة القادمة .

 

 


اخبار اقتصاد

الدعم

شريحة الاخيرة

اخبار الدعم

رفع الدعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشريحة الأخيرة.. تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومية.. ترشيد دعم الوقود يسهم فى تصحيح هيكل التسعير ووصول الدعم لمستحقية.. الأغلبية العظمى لا تستفيد من مليارات الدعم.. وترشيده لصالح المواطن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:00 م

خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم وفرت 30 مليار لمرتبات القطاع العام والمعاشات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:40 م

الشريحة الأخيرة.. "البترول" فى مهمة إنقاذ إيرادات الموازنة.. تحويل جزء كبير من دعم الطاقة للمعاشات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.. خطة لتصنيع الوقود محليا.. تعاقدات طويلة الأجل للحماية من تخبط أسعار النفط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:21 م

فيديو جراف.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. إشادات دولية بـ "مصر الأفضل"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:57 ص

خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة ببرنامج الإصلاح تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:47 ص

الشريحة الأخيرة .. ترشيد دعم الوقود يساهم فى زيادة الإنفاق الاستثمارى لـ 1.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل .. الإيرادات توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتعمل على خفض البطالة لـ9% وزيادة دعم التعليم والصحة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:30 م

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة