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حبس عامل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بالجمالية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:16 م
حبس عامل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بالجمالية مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة الجمالية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا يفيد تمكن الأهالى من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء قيامه ببيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (3 خاتم، سلسلة، إنسيال).
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، ربة منزل مقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها.
 
باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.
 

سرقة المواطنين

سرقة مشغولات ذهبيه

جرائم السرقه بالإكراه

نيابه الجمالية

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