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حبس عاطل لسرقته طالب وطالبة بالإكراه فى الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:40 م
حبس عاطل لسرقته طالب وطالبة بالإكراه فى الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيق محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتة طالب وطالبة بالإكراه فى الزيتون.
 
تفاصيل الواقعة بدات مع تلقى شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود شخص يحوز سلاح نارى بشارع محطة القبة بدائرة قسم شرطة الزيتون، على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث، وتمكنت من ضبطه وتبين أنه عاطل وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم ).
 
بالفحص تبين قيام المتهم بمحاولة سرقة (طالب وطالبة حال استقلالهما سيارة ملاكى "قيادة الأول وملك والده" بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث فوجئا بدخول المتهم للسيارة من الباب الخلفى، وتهديدهما بسلاح نارى المضبوط بحوزته، وطلب منهما دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل اطلاق سراحهما، فطلب الأول منه التوجه صحبته لمحل إقامته بدائرة القسم لإحضار المبلغ المالى، وعقب وصولهما استغاثا بالأهالى، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
  
وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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