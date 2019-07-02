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حبس سائق بتهمة اغتصاب طفلة داخل منزل مهجور بالمرج

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:10 م
حبس سائق بتهمة اغتصاب طفلة داخل منزل مهجور بالمرج اغتصاب طفلة - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اغتصاب طفلة.

وقال المتهم فى التحقيقات، إنه كان يسير فى الشارع عقب عودته من عمله، وشاهد طفلة فى الشارع، فاختمرت فى عقله الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته انه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما  اكتشف أثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت  لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق بالشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.


المرج

نيابة المرج

قسم المرج

سائق يغتصب طفلة فى المرج

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