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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2/7/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:30 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2/7/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء  ، ففى مصر توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشماليه الغربيه على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيره للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

 
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلأ وتبقى اعلى من معدلاتها العامة بقليل.
ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، ويكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. 

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة عُموماً، وترتفع نسب الرطوبة خاصة في المناطق الشمالية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية ، بحيث يسود طقس حار نسبياً نهاراً في الجبال ومعتدل ليلاً ، بينما يسود طقس صيفي حار في المناطق السهلية والغورية بشكل عام ، الرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة والبحر هادئ. 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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