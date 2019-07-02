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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:52 م
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جامعة طنطا تشارك في أولى أفواج معهد إعداد القاده بحلوان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:54 م
جامعة طنطا تشارك في أولى أفواج معهد إعداد القاده بحلوان جانب من المعسكر
الغربية – مصطفى عادل

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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن مشاركة الجامعة بوفد مكون من 12 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة في المعسكر الصيفي لطلاب الجامعات المصرية والذي يقام بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وأوضح "مبارك" أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع على دعم خطة النشاط الصيفي لطلاب الجامعة بالتنسيق مع الادارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف جمال حمزه بضرورة الارتقاء والنهوض بالأنشطة الطلابية بهدف صقل مهارات الطلاب المختلفة، واستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة باعتبارهم قادة المستقبل.

وأشار الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، أن طلاب الجامعة لديهم الحماس والطموح  للمستقبل، لذلك تسعى الجامعة إلى إكسابهم مجموعة من المهارات والعلوم والمعارف من خلال عديد الأنشطة بما يعود بالنفع علي مصر.

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

معهد اعداد القاده بحلوان

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