جامعة أسيوط تعلن عن منح دراسية ببرنامج "نيوتن مشرفة" للمشروعات البحثية

أسيوط محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على إقامة علاقات شراكة علمية وبحثية، مع العديد من المؤسسات والمراكز العلمية عالميا ودولياً، بما يسهم في إثراء الحركة العلمية والبحثية بالجامعة، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الجامعة الداعمة للباحثين، والبحث العلمي في شتى التخصصات وخاصة التخصصات التنموية وذلك انطلاقاً من الأولويات والخطة التنموية الحالية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، شهيرة عمارة مسئول البرنامج التعاون المصرى البريطانى "نيوتن مشرفة" الداعم للبحث العلمي والابتكار، حيث تناول اللقاء التطرق إلى المنح التى يقدمها برنامج " نيوتن مشرفة " للمشروعات البحثية والباحثين بجامعة أسيوط، ومجالاتها المختلفة، التي تتمحور حول الطاقة المتجددة ، الغذاء ، الرعاية الصحية ، المياه ، التراث الثقافي .

وأوضح الدكتور المنشاوى، ان برنامج التعاون «نيوتن – مشرفة» يعد أحد أهم برامج التعاون الدولي لتمويل ودعم المشروعات البحثية الإبتكارية، وذلك يسهم فى تعظيم دور البحث العلمي والاستفادة من مخرجاته وتطبيقها على الواقع العملي، مشيراً فى ذلك إلى سعى الجامعة لتعميق التعاون مع مختلف المراكز والمؤسسات، التى تدعم البحث العلمي وتشجع باحثيها على الالتحاق بتلك البرامج والاستفادة من المنح .

وخلال الورشة التعريفية لمنح "نيوتن مشرفة" أشارت شهيرة عمارة، ان البرنامج يمثل اكبر برنامج علمي ثنائي يجرى تنفيذه في مصر باستثمار قدره 50 مليون جنيه استرلينى فى مجال العلوم والابتكار فى مصر ، موضحة ان المنح التى يقدمها البرنامج تتضمن منح لطلاب الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات وذلك للمصريين الذين يقومون حالياً بإعداد الدكتوراه فى جامعة حكومية مصرية وباب التقديم فى تلك المنح مفتوح حتى 8 أغسطس 2019 ، وايضاً منح الروابط المؤسسية لإنتاج البحوث المشتركة للمؤسسات البريطانية والمصرية وباب التقديم مفتوح حتى 9 أغسطس 2019 ، إلى جانب منح لتمويل أنشطة التدريب وبناء القدرات ، لافتة ان التقديم فى تلك المنح يتم من خلال الموقع الإلكتروني والذى يتضمن كذلك شروط القبول فى كل منحة ومعايير التقييم الخاصة بالمشروعات.