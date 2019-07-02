سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تنفيذ مناورة حريق على القاطرة "تحيا مصر 1" بميناء السويس

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:06 م
تنفيذ مناورة حريق على القاطرة "تحيا مصر 1" بميناء السويس تجربة حريق بميناء السويس
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد ميناء السويس اليوم تنفيذ مناورة طوارىء حريق بغرفة ماكينات القاطرة البحرية " تحيا مصر 1 "، للتعرف على درجة استعداد افراد السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائى فى المواقف المختلفة، وذلك بناء على تعليمات اللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة بتفعيل خطة الطوارىء لمواجهة الازمات حال حدوثها بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية  .

وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة " تحيا مصر 1 " المتراكية على الرصيف وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وتفشل السيطرة على الحريق ويتم ابلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد واستدعاء الحماية المدنية بالميناء وتتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الاطفاء النقالى ويتم اخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات اخلاء كلى للمنطقة المتضررة .

كما تم أخلاء افراد طاقم القاطرة بالكامل باستخدام رماث النجاة وبدء أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة باجراءات المكافحة والإطفاء والسيطرة على الحريق باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية واعداد تقرير للوقوف على الإيجابيات والسلبيات .

 


ميناء السويس

موانى البحر الاحمر

حريق

التدريب على مواجهة الحريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعادة فتح موانئ السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:27 م

إغلاق موانى السويس لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:09 م

فيديو وصور.. "عواصف وأتربة وسقوط أشجار".. طقس سيئ يضرب المحافظات.. سقوط أجزاء من عقار وتوقف الترام بسبب شدة الرياح بالإسكندرية.. أمطار غزيرة فى بورسعيد وبورفؤاد.. وإغلاق موانئ السويس والزيتيات وتوقف حركة الصيد

الأربعاء، 16 يناير 2019 04:30 م

معلومة × صورة.. اعرف سبب "شعلقة" الحمار فى الجو بميناء السويس من 100 سنة

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة